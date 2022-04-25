Казань, , 11:13 — REGNUM В Татарии в ближайшие три месяца 34 предприятия имеют риски по снижению загрузки мощностей, а также индекса промышленного производства, отказам поставки импортного сырья, материалов, оборудования, комплектующих, услуг, срыва доставки или неплатежей со стороны покупателей. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

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Ситуацию по каждому предприятию планируют рассмотреть в ближайшее время на балансовых комиссиях, где проработают планы действий для устранения рисков, используя федеральные меры поддержки.

Претендовать на помощь государства могут крупные предприятия, входящие в перечень системообразующих. От Татарии в него входят 59 организаций, из них 10 предприятий включили за неделю. Заявки еще 29 организаций рассматриваются в федеральных органах власти.

За льготными кредитами за неделю обратились две системообразующие организации, одобрены две заявки на сумму 2,2 млрд рублей. Выдано за неделю более 4,5 млрд рублей.

По программе льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей за неделю подано 35 заявок на сумму 120 млн рублей. Одобрено 16 заявок на сумму 1,3 млрд рублей.

На республиканские меры поддержки предприниматели и самозанятые из 32 муниципалитетов за неделю подали 40 заявок на сумму 84,5 млн рублей.

На реализацию нацпроектов, профинансировано из 29,4 млрд рублей 4,1 млрд, освоены 3,8 млрд рублей, или 13% от годового лимита.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из республиканского бюджета Татарии в 2022 году на поддержку бизнеса будет направлено 4,53 млрд рублей.

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