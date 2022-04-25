Канберра, , 11:12 — REGNUM После того, как данные предварительных опросов после завершения президентских выборов во Франции показали уверенную победу нынешнего президента Эммануэля Макрона, лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз, которому также пророчат победу на федеральных выборах в мае, поздравил главу Пятой республики с переизбранием. Об этом политик написал на странице в соцсети Twitter.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Поздравляю президента Эммануэля Макрона с переизбранием. Франция долгое время была маяком свободы и демократии … Под вашим руководством это продолжится, как и дружба между двумя нашими народами. Она была родилась в условиях войны, и я знаю, что нас ждет светлое будущее», — написал Альбаниз.

Поздравил Макрона и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, однако журналисты Sky News пишут, что за поздравлениями скрывается недоверие между двумя странами.

«Отношения с Францией ухудшились в сентябре прошлого года на фоне заключения AUKUS, трехстороннего пакта об обороне и безопасности между Австралией, США и Великобританией», — говорится в статье.

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