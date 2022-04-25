Луганск, 25 апреля 2022, 11:09 — REGNUM Населённый пункт Новотошковское полностью освобождён силами Луганской Народной Республики. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
«Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства был полностью освобожден населённый пункт Новотошковское», — рассказал он.
По его словам, в ходе боестолкновений за сутки в ЛНР было уничтожено 14 украинских националистов.