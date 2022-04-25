Севастополь, , 11:09 — REGNUM В ковид-стационары Севастополя госпитализированы 15 пациентов, данные за сутки опубликовал 25 апреля департамент здравоохранения региона. Сутками ранее сообщалось о госпитализации десяти человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё девять пациентов. В коронавирусных стационарах региона остаются 195 пациентов, свободно 60 коек.

За сутки в Севастополе подтвердили 43 новых случая заболевания COVID-19, что на 25 меньше, чем было зарегистрировано накануне. Отметим, что новых смертельных исходов в городе не регистрируется вторые сутки подряд.

С начала пандемии в регионе официально подтвердили 83 278 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 511 человек, умер 2 321 ковид-пациент.