Тюмень, , 11:08 — REGNUM В Тобольске во время ремонтных работ на «ЗапСибНефтехиме» погиб один работник и ранен сотрудник подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой». Об этом сообщает пресс-служба «ЗапСибНефтехима».

На месте происшествия Пресс-служба СУ СКР по Тбюменской области

Как пояснили на предприятии, при выполнении ремонтных работ на установке пиролиз «ЗапСибНефтехима» произошел несчастный случай, в результате которого пострадали два сотрудника компании «Татспецнефтехимремстрой» (Нижнекамск, Татария), выполнявших работы на объекте.

«Комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия приступила к расследованию причин произошедшего», — отмечают в пресс-службе предприятия.

Поясняется, что работы на установке проводились в рамках начавшегося 14 апреля ежегодного комплексного планово-предупредительного ремонта. Остальные производства нефтегазохимического комплекса продолжают работать в текущем режиме. Рисков для экологии и персонала нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 24 апреля 2022 года во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз произошло возгорание фильтра компрессора этилена. В результате погиб один 33-летний работник, второй 37-летний сотрудник с множественными телесными повреждениями и ожогами госпитализирован в местную больницу. По факту возбуждено уголовное дело.

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