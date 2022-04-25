Силы ЛНР за сутки уничтожили 14 украинских националистов
Луганск, 25 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За последние сутки в Луганской Народной Республике силы Народной милиции в ходе боестолкновений уничтожили 14 украинских военнослужащих. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Цуканов М.В
Флаг ЛНР
По его словам, в ходе боестолкновений за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и технике. Уничтожено 14 националистов, два БТР, пять единиц автотехники.
Филипоненко рассказал, что украинские войска продолжают обстрелы населённых пунктов республики.