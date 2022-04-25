Белград, 25 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале турнира в Белграде (Сербия). Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

si.robi Андрей Рублёв

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Джоковича семь эйсов, пять ошибок на подаче и 1 из 9 брейков.

Рублёв занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Для него этот титул стал 11-м в карьере.