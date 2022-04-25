Канберра, 25 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, по всей Австралии пошли празднования и мемориальные мероприятия по поводу Дня АНЗАК, в ходе которого простые австралийцы почтили память павших в ходе Первой мировой войны. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Напомним, что день АНЗАК получил свое название в честь Австралийско-новозеландского армейского корпуса (ANZAC). Особым памятным событием для австралийцев является участие их войск в Дарданелльской операции, которая закончилась для «Антанты» неудачей.

В столице Австралии Канберре прошел традиционный военный парад и шествие.

В полиции Нового Южного Уэльса заявили, что довольны поведением граждан во время празднований в крупнейшем мегаполисе страны Сиднее. По данным полицейских, имели место лишь несколько «отдельных инцидентов». Количество участников военного марша в Сиднее составило порядка 9 000 человек.