Джакарта, 25 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Завершая серию визитов в европейский регион, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции в Анкаре, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Главы МИД Индонезии и Турции обсудили различные двусторонние и глобальные вопросы, такие как экономическое сотрудничество и сотрудничество в области здравоохранения, ситуацию на Украине, G20, Палестину.

«С председательством Индонезии в G20 и председательством Турции в MIKTA мы играем стратегическую роль в преодолении вызовов, стоящих перед миром», — заявила Ретно Марсуди.

Страны договорились расширять сотрудничество для восстановления экономики после пандемии. Двусторонняя торговля Индонезии и Турции в 2021 году достигла $2,01 млрд, увеличившись на 51,86% по сравнению с предыдущим годом.

«Я надеюсь, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Турцией (IT-CEPA) может быть заключено в ближайшее время для дальнейшего расширения возможностей сотрудничества между двумя странами», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Словакии Мартин Клюс заявил, что хочет укрепить отношения с Индонезией.