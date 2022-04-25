Ульяновск, 25 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии после прокурорского вмешательства защищены пенсионные права гражданина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Проверка началась после личного приёма одного из жителей Цивильского района. В надзорном ведомстве отмечают, что Пенсионный фонд отказал мужчине во включении в страховой стаж работу в одной из организаций и, как следствие, в перерасчёте пенсии.

«Проверкой установлено, что Пенсионный фонд РФ по Чувашии незаконно отказал гражданину во включении в общий страховой стаж работы в сельском хозяйстве периодов работы в одной из организаций республики», — отмечают в прокуратуре.

Ведомство вышло с иском в Московский районный суд Чебоксар о возложении обязанности произвести зачёт в стаж неучтённых периодов работы (с 10 сентября 1985 года по 31 мая 1990 года, с 1 июня 1990 года по 4 июня 1993 года), а также пересчитать выплату к страховой пенсии.

Отмечается, что заявленные прокуратурой исковые требования удовлетворены. Решение суда не вступило в силу и может быть оспорено.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России на 8,6% проиндексировали социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. На индексацию будет потрачено 33,7 млрд рублей из федерального бюджета.