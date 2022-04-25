Барнаул, 25 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае по итогам первых трех месяцев индекс промпроизводства составил 102,7%, сообщил 25 апреля совещании в краевом правительстве министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

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По его словам, существенный прирост объемов отгрузки показали машиностроительные предприятия. Так, в транспортном машиностроении произведено в 1,5 раза больше продукции, чем в первом квартале прошлого года. В аграрном машиностроении прирост составил 10,4%, в производстве автокомпонентов – 8,4%. Значительный рост показателей в течение первого квартала текущего года отмечен также в химической отрасли (+15,1%), производстве электрооборудования (+11,1%), металлургии (+4,5%) и производстве кокса (+3,4%).

Промышленные предприятия Алтайского края продолжают реализацию инвестиционных проектов. Так, по данным оперативного мониторинга Минпромэнерго, пятьдесят крупнейших предприятий региона за первый квартал инвестировали 2,8 млрд. рублей, что на 75% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составлял 102,1%.

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