Хабаровск, , 11:13 — REGNUM Министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе рабочей поездки в Хабаровский край провёл 25 апреля вместе с губернатором Михаилом Дегтярёвым ряд совещаний, где обсуждались вопросы сохранения популяции амурского тигра в регионе, мероприятия по недопущению браконьерства, а также строительство центра борьбы с браконьерством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Константин Чуйченко Government.ru

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Отмечается, что в регионе обитает 140 краснокнижных хищников. Семь лет назад их было не более 110 особей. Динамику увеличение популяции обеспечивает в том числе успешная борьба с незаконной охотой. С начала 2022 года было выявлено три случая гибели животного, по одному из них возбуждено уголовное дело.

Константин Чуйченко, возглавляющий наблюдательный совет АНО «Центр «Амурский тигр», ознакомился с проектом будущего центра в селе Сосновка. Общая площадь, на которой разместятся сразу несколько строений, составит 3,7 тыс. кв. метров. Основное здание выполнят из бруса в эко-стиле. На территории также построят гараж для техники, навесы для лодок и снегоходов, ремонтный бокс и даже разобьют небольшой сад. Ещё в одном строении проведут капитальный ремонт, поместят оружейные комнаты, складские помещения, бытовки. Министр попросил предусмотреть и служебное жильё для инспекторов.

«Центр будет построен «под ключ» в августе, в нём будет всё для эффективной работы охотничьего надзора Хабаровского края. И в сентябре он заработает на полную мощность», — заверил Чуйченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, благодаря нацпроекту «Экология» создают единую базу амурских тигров. Эксперты собирают данные о количестве хищников и о том, хватает ли им территории и еды. Это поможет не только сохранить, но и приумножить численность редких животных.