Уфа, 25 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Первые семь лесных пожаров зарегистрировали в минувшую неделю в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании правительства в центре управления республикой.

Лесной пожар

Он сообщил, что лесные пожары произошли в Баймакском, Абзелиловском и Бурзянском районах, они были ликвидированы в течение первых суток.

«На сегодняшнее утро действующих лесных пожаров нет. В целях недопущения роста природных пожаров и их перехода на населенные пункты и садоводческие товарищества предлагаем ввести на территории республики с 30 апреля особый противопожарный режим», — заявил Гумеров.

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение ввести противопожарный режим с 1 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 19 апреля в Башкирии зарегистрировали первый в 2022 году природный пожар.