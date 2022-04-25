Ярославль, 25 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Ярославской области судебные приставы преследовали женщину из-за долгов её однофамильцев в двух других регионах. Об этом на заседании комитета Яроблдумы рассказал региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебные приставы

«У нас одна наша землячка оказалась объектом действия приставов из двух регионов — Ставропольского края и Башкортостана. Мало того, что у нее систематически снимались с её счетов деньги в погашение чужих долгов, так ещё и квартиру арестовали. Всё это на основании того, что она оказалась полной тезкой двух гражданок в Ставропольском крае и Башкортостане и имела к несчастью такую же дату рождения», — рассказал уполномоченный.

Проблему удалось решить с помощью региональных омбудсменов Башкирии и Ставрополья. Однако, по словам Бабуркина, на месте женщины может оказаться каждый.

«Системная проблема не решена. Каждый может оказаться в таком положении и вдруг узнать, что он подвергается штрафу и на него наложены определённые взыскания», — сказал омбудсмен.

Бабуркин выступил на комитете по законодательству с докладом за 2021 год. Депутаты приняли доклад к сведению.