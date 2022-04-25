Премьер-министра Австралии освистали протестующие
Канберра, 25 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. 24 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отправился в Северную территорию в рамках предвыборной кампании. Однако встретили его радушием далеко не все, поскольку большая толпа протестующих посоветовала ему «убираться домой». Об этом сообщил телеканал Nine News.
Как пишут журналисты, Моррисон не подавал вида и игнорировал лозунги протестующих.
«Это произошло после того, как Моррисон существенно нарастил свою риторику по поводу пакта между Китаем и Соломоновыми островами, заявив сегодня, что он не допустит, чтобы китайская военная база находилась на пороге Австралии», — пишут журналисты.
«Я придерживаюсь той же «красной линии», что и США, когда речь заходит об этих вопросах», — публично объявил Моррисон, ссылаясь на заявление Белого дома.
Сейчас лейбористы активно критикуют Моррисона и его правительство за внешнеполитический провал, который привел к ухудшению ситуации в области безопасности в АТР.