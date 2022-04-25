Канберра, 25 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. 24 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отправился в Северную территорию в рамках предвыборной кампании. Однако встретили его радушием далеко не все, поскольку большая толпа протестующих посоветовала ему «убираться домой». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Как пишут журналисты, Моррисон не подавал вида и игнорировал лозунги протестующих.

«Это произошло после того, как Моррисон существенно нарастил свою риторику по поводу пакта между Китаем и Соломоновыми островами, заявив сегодня, что он не допустит, чтобы китайская военная база находилась на пороге Австралии», — пишут журналисты.

«Я придерживаюсь той же «красной линии», что и США, когда речь заходит об этих вопросах», — публично объявил Моррисон, ссылаясь на заявление Белого дома.

Сейчас лейбористы активно критикуют Моррисона и его правительство за внешнеполитический провал, который привел к ухудшению ситуации в области безопасности в АТР.