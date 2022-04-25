Томск, 25 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. За минувшую неделю с банковских карт жителей Томской области мошенники похитили 4 млн рублей. Возбуждено 19 уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Восемь дел возбуждено по статье «кража», 11 — за мошенничество.

Среди наиболее популярных методов злоумышленников остаются звонки, в ходе которых жертв убеждают совершить банковские операции или сообщить конфиденциальные сведения.

«Нередки случаи совершения противоправных действий под видом оказания различных финансовых услуг», — отметили в ведомстве.