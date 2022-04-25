Канберра, 25 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Кандидат от Либеральной партии Австралии по округу Уорринга Кэтрин Девес утверждает, что ей и ее близким угрожали убийством, вследствие чего ей пришлось переселить свою семью из Сиднея. Об этом 25 апреля сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Ранее Девес говорила, что она будет лоббировать запрет на участие трансгендеров в спортивных мероприятиях, что вызвало резкую негативную реакцию в обществе и внутри самой Либеральной партии.

«Мне пришлось привлекать полицию … Моя безопасность была под угрозой, моя семья уехала из Сиднея, потому что я не хочу, чтобы они были свидетелями того, через что мне сейчас приходится пройти, и я не хочу, чтобы их безопасность была поставлена ​​под угрозу», — сказала Девес в интервью телеканалу SBS News, которое она давала из секретного места, опасаясь за свою безопасность.

Напомним, что ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон лично выдвинул кандидатуру Девес на выборах.