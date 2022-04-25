Красноярск, 25 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Руководителем главного управления образования администрации Красноярска стала Марина Аксенова. Как сообщили ИА REGNUM 25 апреля в мэрии, она переведена на эту должность с должности заместителя руководителя.

Orenburg-gov.ru Назначение

Соответствующее распоряжение подписал мэр Красноярска Сергей Еремин. Ранее кандидатуру Аксеновой согласовала комиссия министерства образования Красноярского края.

Марина Аксенова родилась 26 января 1977 года в Красноярске. Окончила Сибирский государственный технологический университет, отучилась в Региональном финансово-экономическом институте («бухгалтерский учет, анализ и аудит»).

Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности преподавателя Хакасского политехнического колледжа. В 2013 году стала заместителем руководителя главного управления образования Красноярска. С сентября 2021 года исполняла обязанности руководителя главного управления образования.

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