Активисты Гринпис заблокировали в Норвегии танкер с российской нефтью
Осло, 25 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Танкер с российской нефтью заблокирован в Норвегии активистами Гринпис. Об этом 25 апреля сообщает агентство Reuters.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Гринпис
По информации агентства, в организации заявили о блокировке активистами танкера в российской нефтью. Инцидент произошёл на терминале Exxon Mobil в Норвегии.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз рассматривает возможность объявления эмбарго в отношении российской нефти в рамках шестого пакета санкций, однако окончательного утверждения ограничительных мер пока нет.