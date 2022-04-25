Осло, 25 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Танкер с российской нефтью заблокирован в Норвегии активистами Гринпис. Об этом 25 апреля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов, ИА REGNUM Гринпис

По информации агентства, в организации заявили о блокировке активистами танкера в российской нефтью. Инцидент произошёл на терминале Exxon Mobil в Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз рассматривает возможность объявления эмбарго в отношении российской нефти в рамках шестого пакета санкций, однако окончательного утверждения ограничительных мер пока нет.