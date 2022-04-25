Москва, 25 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Банки в России готовятся к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. Кредитные организации планируют перейти к активной фазе к осени 2022 года, пишет газета «Известия».

Aranami Платёжная система UnionPay

О планах присоединиться к китайской платежной системе UnionPay заявили семь крупных банков, в их числе, «Абсолют Банк», Росбанк, «Ак Барс Банке», «Хоум Кредит» и др.

Сейчас карты UnionPay оформляют в 10 российских банках — Россельхозбанк, «Газпромбанк», «Зенит», Почта Банк, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банки, подпавшие под западные санкции, не смогут выпускать карты UnionPay.

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