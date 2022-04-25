Чита, 25 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В ходе предстоящего Парада Победы в столице Забайкалья (городе Чите) в составе механизированной колонны техники по площади Ленина впервые проедут плавающие двухзвенные снегоболотоходы «Алеут», сообщает 25 апреля пресс-служба Восточного военного округа.

Цитата с сайта function. mil. ru Плавающие двухзвенные снегоболотоходы «Алеут»

Гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 «Алеут» состоят на вооружении подразделений технического обеспечения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). В настоящее время современная техника проходит подготовку к параду, а экипажи совершенствуют навыки по синхронности вождения машин.

В механизированной части Парада Победы в Чите, помимо этого будет задействована современная боевая и специальная техника соединений и воинских частей ВВО, в том числе — пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», зенитно-ракетных систем С-300ПС, самоходные огневые установки «Бук-М1», буксируемые гаубицы «Мста-Б», танки Т-72Б3, установки разминирования УР-77, бронемашины «Тайфун».

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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