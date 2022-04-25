Пекин, 25 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Китай якобы желает создать на Соломоновых Островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности – это дезинформация. Об этом 25 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Заявления, распространяемые некоторыми людьми, которые руководствуются скрытыми мотивами, о так называемой китайской военной базе на Соломоновых Островах, являются дезинформацией», — сказал он.

Также Ван Вэньбинь подчеркнул, что ранее заключенное Китаем и властями Соломоновых Островов соглашение в области безопасности основано на принципах взаимных равенства и выгоды.

Как сообщало,ИА REGNUM ранее премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство китайской военной базы на Соломоновых островах Канберра и Вашингтон будут считать «красной линией».