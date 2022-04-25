Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции
Москва, 25 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Кремля.
Kremlin.ru
Эммануэль Макрон и Владимир Путин
«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме.
Напомним, 24 апреля во Франции прошёл второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу, набрав 58,55% голосов.