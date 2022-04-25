25 апреля 2022 | Время чтения 8 мин

Союзники не пустили Киев в НАТО, потому что им не было нужды его защищать и при этом рисковать вооруженным конфликтом, тем более ядерным. То же самое относится к Финляндии и Швеции. Вашингтону следует завершить расширение НАТО, начиная с них.

Максим Исаев, , 13:52 — REGNUM С окончания Второй мировой войны прошло уже почти восемь десятилетий, но Европа по-прежнему находится в беспомощной зависимости от США, и всё же американские официальные лица радуются ожидаемому заявлению со стороны Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Похоже, вашингтонский «Пузырь» не успокоится до тех пор, пока от США в обеспечении своей безопасности не будут зависеть все государства на Земле, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 22 апреля в Responsible Statecraft.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Присоединение этих двух государств к альянсу НАТО — ожидается, что на фоне кризиса на Украине они будут приняты в ряды стран — членов блока без лишних проволочек — выставляется как шаг в сторону укрепления альянса. Тем не менее США, в одиночку или вместе со своими 29 союзниками по НАТО, большая часть из которых, похоже, располагает вооруженными силами исключительно для показухи, в случае того или иного неядерного конфликта легко одержит верх над Россией.

Это было понятно и до того, как началась специальная военная операция на Украине, которая, по мнению Бендоу, «застопорившись», продемонстрировала, что у России не осталось и части от военного потенциала Советского Союза.

На самом деле, в вопросе расширения НАТО дело никогда не было в том, чтобы обеспечить безопасность США. Напротив, это делалось для увеличения объемов оборонной помощи, которую Вашингтон оказывал во имя укрепления региональной стабильности.

Так почему же американцы должны сейчас брать на себя дополнительную ношу в обеспечении безопасности других стран? США должны прекратить включать новых членов в трансатлантический альянс и вместо этого подготовиться к тому, чтобы передать оборону Европы самим странам региона. Включать Финляндию и Швецию в НАТО не следует, и тому есть девять причин.

Саммит НАТО. 2022 Tccb.gov.tr

Во-первых, ни Финляндии, ни Швеции ничего не угрожает. И та, и другая страна хорошо вооружены и дружат с Западом; у них нет серьезных разногласий с Москвой. Так, в противостоянии Запада с Советским Союзом Хельсинки сохранил свою независимость в качестве нейтральной страны.

Даже самые русофобски настроенные аналитики не приводят никаких доказательств того, что президент России Владимир Путин планирует захватить Финляндию или Швецию и включить их в расширенную версию СССР. И если он попытается это сделать, как подсказывает «опыт Украины», за это придется заплатить ужасную цену.

Во-вторых, легендарная политика «открытых дверей» НАТО — это вымысел, продвигаемый теми, кто хочет постоянно расширять альянс, независимо от интересов безопасности США. Ни одна страна не имеет права рассчитывать на то, чтобы быть включенной в альянс или даже чтобы ее кандидатуру рассматривали. Напротив, статья 10 предусматривает, что «договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору».

НАТО приглашает членов по своему усмотрению. Блок не обязан рассматривать заявки, не говоря уже о том, чтобы их утверждать. Цель альянса — защищать своих членов, а не другие государства.

В-третьих, в случае включения Финляндии и Швеции НАТО получит скорее бремя в виде дополнительных оборонных обязательств, нежели активы. Ни одна из этих стран существенно не изменит баланс сил в противостоянии с Россией. Благодаря своему географическому положению Финляндия и Швеция поспособствуют обеспечению безопасности Норвегии от России, но такого нападения не предвидится.

Финляндия могла бы разместить союзные войска, готовые оказать помощь прибалтийским государствам, но тогда было бы более разумно размещать их в самих этих прибалтийских республиках. Тем не менее включение Финляндии расширит границу НАТО с Россией более чем на 1300 км, что потребует отправки туда более крупных союзнических и, на практике, в основном американских контингентов.

Солдат армии Финляндии Marines.mil

В-четвертых, обязательство порождает обязательство. Страны Прибалтики и Польша требуют постоянных гарнизонов США. Варшава провела крупную лоббистскую кампанию во время правления администрации Дональда Трампа, предложив назвать в его честь свой новый объект. Даже сторонники усиленного военного присутствия США в Европе выступили против этой идеи, потому что она служит политическим целям, а не целям обеспечения безопасности. После присоединения еще большего числа государств, граничащих с Россией, вероятно, призывы к ненужному развертыванию американских войск станут раздаваться еще активнее.

В-пятых, поскольку включение двух государств не устранит угрозу со стороны России существующим членам, это будет рассматриваться Москвой как угроза. Действительно, Финляндия обеспечивает еще один маршрут нападения на Санкт-Петербург, поскольку финская граница находится чуть более чем в 160 км.

«Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять», — написал бывший президент России Дмитрий Медведев.

Это означает, что Москва, вероятно, будет полагаться на американскую политику «массированного возмездия» времен Холодной войны, используя ядерное оружие для прикрытия слабости обычных вооружений.

В-шестых, хотя дальнейшее расширение НАТО может показаться подходящим ответом на действия Москвы на Украине, это усилит опасения в отношении безопасности, которые стимулировали агрессивную политику России как против Грузии, так и против Украины.

Несмотря на беспечное отрицание вашингтонским «Пузырем» того, что политика США имеет какое-либо отношение к действиям России, союзники опрометчиво нарушили свои заверения в том, что НАТО не будет расширяться. Напротив, они пошли на военные агрессии, подрывающие интересы России, а также способствовали смене режима в дружественных России странах. Если бы Москва действовала аналогичным образом в Латинской Америке, США уже пригрозили бы ей войной. В случае включения Финляндии и Швеции раскол между Россией и странами Европы станет еще более значительным, что приведет к еще большей напряженности.

Переговоры Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем Kremlin. ru

В-седьмых, у США нет существенных интересов безопасности ни в одной, ни в другой стране, и, следовательно, нет причин за них воевать. Несмотря на некоторый благолепный образ того, что США и страны вместе обеспечивают оборону друг друга, на практике эти страны защищает Вашингтон. В последние годы альянс расширился за счет беспомощных, неуместных, ничтожных и беззащитных стран, включая Хорватию, Албанию, Черногорию, Северную Македонию, Словению и страны Прибалтики, ни одна из которых не играет никакой существенной роли в обеспечении безопасности Америки.

В-восьмых, и Финляндия, и Швеция имеют боеспособные вооруженные силы, которые будут способствовать созданию независимой европейской системы обороны. Тем не менее если США будут по-прежнему за свой счет обеспечивать безопасность стран Европы, это может отбить у них желание самим начать заботиться о своей защите. На сегодняшний день 19 членов НАТО (включая Канаду) выделяют на свои вооруженные силы менее двух процентов ВВП.

Среди крупнейших европейских стран активнее всего обеспечение своей безопасности на других перекладывают Германия, Италия и Испания. Даже страны Прибалтики и Польша, которые так громко заявляют о своих опасениях по поводу действий России, тратят на свою оборону немногим более двух процентов ВВП, что является ничтожной суммой, если учесть, что их независимость действительно находится под угрозой.

Более того, как показывают опросы, большинство граждан во многих европейских государствах выступает против того, чтобы обеспечивать безопасность других стран. Хотя Берлин и несколько других европейских государств начали говорить правильные слова, общественный энтузиазм в отношении увеличения расходов на вооруженные силы, вероятно, угаснет, как только Вашингтон развернет на континенте дополнительные силы. Европа, скорее всего, начнет серьезно относиться к своей безопасности только тогда, когда США прекратят свою политику постоянного «заверения» союзников в том, что Вашингтон всегда будет делать все необходимое для их защиты, независимо от того, насколько малый вклад они вносят в общую безопасность.

Наконец, США больше не могут позволить себе страховать кучку расточительных и равнодушных государств. Вашингтон должен уменьшить, а не увеличить свои расходы на оборону. Годовой дефицит федерального бюджета США составлял в 2020 и 2021 годах примерно $3 трлн. В этом году он составит около $1,3 трлн, если предположить, что администрация Байдена не сможет еще больше увеличить расходы в год выборов.

Даже с окончанием пандемии COVID Бюджетное управление Конгресса (БУК) подсчитало, что в следующем десятилетии дефицит бюджета будет составлять более $12 трлн, и по мере старения населения Америки он будет лишь нарастать. Долг федерального правительства уже превышает 100%, приближаясь к рекордной отметке в 106%, которая была установлена в 1946 году. БУК предупредило, что к 2050 году государственный долг может превысить 200%. Потребуется значительное сокращение расходов.

Конгресс США Whitehouse.gov

Однако в США складывается ситуация, когда сокращать расходы становится все менее возможным. Расходы Medicare и Social Security будет почти невозможно сократить по политическим причинам. Medicaid уже тратит слишком мало, чтобы в достаточной мере финансировать обещанные льготы. Процентные платежи будут увеличиваться, а не уменьшаться. Остаются только расходы на оборону, из которых извлекают выгоду процветающие и густонаселенные страны — союзницы США, например, в Европе. Только их возможно сократить.

Специальная военная операция России на Украине служит суровым напоминанием о том, что Вашингтону следует прекратить раздавать как конфеты гарантии безопасности. Союзники не пустили Киев в НАТО, потому что им не было нужды его защищать и при этом рисковать вооруженным конфликтом, тем более ядерным. То же самое относится к Финляндии и Швеции. Вашингтону следует завершить расширение НАТО, начиная с них.