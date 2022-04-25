Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону, чьи дома расположены неподалёку от завода по производству ковров, начали испытывать проблемы со здоровьем. Причиной этому, уверены они, стали выбросы химикатов. Горожане указывают на это в своём видеообращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В Северо-Западной промзоне, где расположено вредное предприятие, многодетным семьям выделили земельные участки под строительство. Однако с 2012 года после открытия цеха полипропиленовой нити люди в буквальном смысле задыхаются, пишет телеграм-канал Don Mash. Люди вынуждены запирать двери и окна, иначе начинаются мигрень и тошнота. Жалобы в надзорные органы к результату не привели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё в 2018 году сообщалось о том, что завод по производству ковров травит жителей микрорайона Левенцовский и СНТ «Изумруд» опасными химикатами. Природоохранная прокуратура после проверки внесла руководителю ЗАО «Меринос» представление. Выяснилось, что предприятие незаконно эксплуатирует 24 стационарных источника выбросов вредных веществ (оксид азота, уксусная кислота, пыль полипропиленовой нити и другие) в атмосферу. При этом разрешения на выброс вредных веществ у фабрики нет.

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Осенью 2021 года цех по производству полипропиленовых нитей на фабрике «Меринос» в Ростове-на-Дону по решению суда был временно закрыт из-за вредных выбросов.