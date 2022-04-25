Канберра, 25 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. За последние сутки еще четыре человека скончались от COVID-19 в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии), при этом в минздраве штата объявили о еще 7 985 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом 25 апреля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В реанимационных отделениях сейчас находятся 64 ковид-пациента. Всего на территории Нового Южного Уэльса COVID-19 в активной форме болеют 170 733 человека.

В министерстве здравоохранения самого населенного штата Австралии предупредили, что теперь медицинские власти будут публиковать коронавирусную статистику только один раз в неделю, поскольку эпидемиологическая ситуация в регионе это позволяет.

В штате Виктория, втором по численности населения регионе Австралии, 25 апреля также зарегистрировали четыре смерти от COVID-91 и еще 7643 случая заражения.