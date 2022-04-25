Москва, 25 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Российские системы ПВО за сутки сбили 13 беспилотников, одну ракету комплекса «Точка-У» и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.