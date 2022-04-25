Канберра, 25 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Если премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выиграл первую неделю избирательной кампании в стране, то лидер лейбористов и главный соперник Моррисона Энтони Альбаниз одержал победу в ходе второго семидневного марафона. Об этом 24 апреля в своей статье написала политический обозреватель телеканала Nine News Джонатан Кирсли.

anthonyalbanese. com. au Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими

Как пишет Кирсли, если бы не COVID-19, которым заболел Альбаниз на прошлой неделе, что заставило его отправиться на карантин, то лидер оппозиции мог бы выиграть еще пару процентных пунктов для своей партии.

«Но некоторые в Лейбористской партии попытались использовать это как возможность продемонстрировать умения своей команды», — пишет Кирсли, отмечая, что знамя лейбористов подхватил заместитель Альбаниза Ричард Марлз.

Однако еще до своего ухода на изоляцию, отмечает Кирсли, Альбаниз продемонстрировал резкое изменение в предвыборной тактике — он стал более часто жестикулировать руками, а его голос стал звучать все жестче и напористее во время публичных выступлений.