Новосибирск, 25 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В большинстве районов Новосибирска и в городе Обь вывоз мусора с контейнерных площадок жилых домов нормализован. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

Ilya Plekhanov Вывоз мусора

«В Октябрьском районе Новосибирска сохраняются проблемы на отдельных улицах, сейчас основные усилия перевозчиков сосредоточены на этих территориях», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что сотрудники проектной дирекции министерства продолжают рейды по проблемным адресам с обязательной фотофиксацией.