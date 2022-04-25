Курск, 25 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Введённый в Курской области с 11 апреля повышенный уровень террористической опасности будет продлён. Об этом на оперативном совещании администрации региона сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

Он напомнил, что срок действия режима террористической опасности истекает сегодня, 25 апреля.

«Учитывая то, что принципиально ситуация не изменилась, у нас сегодня истекает, поэтому принимаю решению о продлении этого режима», — подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что это позволит силам и средствам, специальным подразделениям «нести особый режим службы».

«И мы будем находиться в режиме повышенной готовности. Прошу подготовить соответствующие документы», — указал губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор курской области Роман Стартовойт заявил, что в селе Боровское Рыльского района российской системой ПВО были сбиты два украинских беспилотника. Пострадавших, а также разрушений в результате инцидента нет. Глава региона заверил, что ситуация находится под контролем.

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