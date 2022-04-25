Канберра, 25 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на второй срок на пост президента Франции. Об этом Моррисон написал на странице в соцсети Twitter.

Elle.fr Эммануэль Макрон

«Поздравляю Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента … Еще одно великое достижение либеральной демократии в непростые времена», — написал политик.

Премьер-министр Австралии также отметил, что Франция стала негласным лидером в Европе и является «важным партнером Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе».

Как пишут журналисты Sky News, Макрон стал первым президентом Франции за 20 лет, который переизбрался на второй срок, получив более 58% голосов.