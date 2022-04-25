Ярославль, 25 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Ярославской области за год снизилось количество жалоб по по поводу нарушения прав жителей на «охрану здоровья и медицинскую помощь» к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Об этом омбудсмен заявил в ходе своего отчёта перед депутатами Яроблдумы на заседании комитета по законодательству.

Аппарат уполномоченного по правам человека в ЯО Сергей Бабуркин

«По всем позициям если посмотрите, увеличение существенное. Но, что бы я хотел отметить здесь — произошло сокращение жалоб по очень важным социальным правам. В частности, сократилось число жалоб по праву на социальное обеспечение, по праву на охрану здоровья и медицинскую помощь, по праву на образование. Вот в этих ключевых областях произошло снижение жалоб», — рассказал уполномоченный.

Количество жалоб на социальное обеспечение, по сравнению с 2020 годом, снизилось с 448 до 315, на здравоохранение с 280 до 239, а на образование с 64 до 46.

При этом стало гораздо больше сообщений о нарушении права на жильё — с 475 их количество выросло до 729. Сергей Бабуркин подчеркнул, что эта ситуация «неизменяемая» — она всегда стоит на первом месте по количеству обращений. Увеличилось число жалоб и в других областях. Жители области 347 раз обратились с просьбой помочь защитить их экономические права (на труд, землю) против 329 обращений в 2020 году. 49 жалоб было с просьбами о защите «семьи, материнства и детства», когда как в позапрошлом году их было 37.

В целом же количество обращений в сфере защиты социальных, экономических и культурных прав выросло с 1685 до 1739.