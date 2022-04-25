Токио, 25 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. 24 апреля делегация избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во главе с депутатом Национального собрания (парламента) от партии «Сила народа» Чон Чжин Соком прибыла в Токио. Об этом сообщило со Yonhap News.

Wilhelm Joys Andersen Токио. Япония

По прибытии в Токио глава делегации сообщил журналистам, что он привёз письмо избранного президента страны для премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

«Я думаю, что письмо отражает волю избранного президента Юн Сок Ёля и его ожидания в отношении новых отношений с Японией», — заявил Чон Чжин Сок.

Ожидается, что члены делегации встретятся с премьер-министром Японии 27 апреля.

В ходе зарубежной поездки представители Южной Кореи встретятся с бывшими премьер-министрами Японии Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугой, а также с министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.