Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Обвал цен на коммерческие помещения Ленинградской области зафиксирован с конца февраля 2022 года, сообщили 25 апреля в пресс-службе федеральной базы недвижимости от риэлторов Restate. ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

Цены на коммерческую недвижимость в регионе рухнули за два месяца почти на 13%. В основном это отмечено в главных «кластерах» новостроек региона — Мурино, Кудрово, Янино и, в меньшей степени, в Новоселье и Всеволожске.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то ситуация на рынке торговых помещений этих мегаполисах, а также и всех остальных городах-миллионниках, по итогам I квартала и началу II, довольно депрессивная.

«Активность со стороны новых арендаторов в стрит-ритейле низкая, вакансия растёт (хотя пока и незначительно), закрываются магазины и заведения общепита, а к концу года положение ещё более усугубится», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что с 24 февраля по 21 апреля стоимость таких помещений в Москве, Петербурге и Подмосковье снизилась на 4-6%. При этом в Московской области этот процесс наблюдается с начала текущего года.