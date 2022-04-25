Уфа, 25 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Число мест для реализации продукции садоводов увеличивают в Уфе. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Сообщается, что сейчас в городе работают уже 29 площадок, на которых организованы 654 торговых места.

Сведения по числу мест каждый день уточняются и корректируются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать условия для уличной торговли в республике.