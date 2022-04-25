Канберра, 25 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. 25 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон посетил Дарвин (столицу Северной территории), чтобы принять участие в церемонии памяти жертв Первой мировой войны. В своей речи он отметил, что в настоящее время люди по всему миру сталкиваются с тревожными событиями, передает телеканал Nine News.

Pmc. gov. au Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Мир меняется … дуга автократий бросает вызов основанному на правилах миропорядку, который установили наши бабушки и дедушки, но добрые народы, которые разделают идеалы свободы и демократии, снова объединились», — сказал премьер-министр страны.

Скотт Моррисон также призвал готовиться к тому, что «меняющийся мир» потребует от каждого усилий и терпения.

«Сталкиваясь с таким миром, мы должны помнить о том, что только в эти моменты мы по-настоящему ценим то, что эти времена требуют от всех нас», — призвал премьер-министр.