Якутск, 25 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В весенний призыв на срочную службу в армию России из Якутии призвали уже более 300 человек. Всего отправятся служить более 1200 жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе министерства обороны РФ.

Mil.ru Осенний призыв

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Новобранцы из Якутии будут служить в основном в Восточном военном округе. «Срочников» обеспечат военной формой, банковской картой для получения денежного довольствия, средствами личной гигиены и питанием.

«Весенний призыв никак не связан с проведением специальной военной операции, в которой принимают участию только офицеры и военнослужащие контрактной службы», — подчеркнули в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, весенний призыв-2022 года затронет 82 из 85 российских регионов, он пройдёт в плановом порядке. В Якутии новобранцев призывают только весной, осенью набор не производится.