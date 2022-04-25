Москва, 25 апреля 2022, 10:50 — REGNUM Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки поразили 56 военных объектов ВСУ, в том числе пункты управления и хранилища топлива. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.