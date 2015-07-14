Москва, 25 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки поразили 56 военных объектов ВСУ, в том числе пункты управления и хранилища топлива. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России Истребитель МиГ-31 ВКС России

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.