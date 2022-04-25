Москва, 25 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны получили традиционную выплату ко Дню Победы. Об этом 25 апреля сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

По его словам, выплата является ежегодной. В 2022 году ветераны получили по 10 тысяч рублей. Уточняется, что средства были перечислены 20 320 ветеранам.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд представит предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.