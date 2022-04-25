Москва, 25 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. О ситуации с возможным нарушением прав жительницы Омска и ее ребенка в связи с обращением женщины поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

«В связи с обращением на имя Председателя СК России жительницы Омска, которая сообщает о нарушении своего права на совместное проживание с ребенком, глава Следственного комитета дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Винникову О. Е. доложить о ситуации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в своем заявлении жительница Омска указывает, что ее бывший муж на протяжении года не позволяет ей видеться с 10-летним сыном, несмотря на то, что на руках у нее есть решение суда, что ребенок должен жить с ней, которое вступило в законную силу. При этом женщина утверждает, что омские полицейские не предпринимают никаких действий по поводу ее заявлений.

Кроме того, отмечается, что ход исполнения этого поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о подготовке к нападению на республики Донбасса, которые обнаружили в ходе спецоперации российские военные, будут изучены следователями СК России.