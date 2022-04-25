Чита, , 10:49 — REGNUM Более шести тысяч человек осмотрели специалисты медицинского десанта в Забайкалье, сообщает 25 апреля пресс-служба краевого правительства.

Медицинский десант проводит общую и углубленную диспансеризацию, профилактические осмотры, тестируют пациентов на COVID-19 и вакцинируют от инфекции.

«С 11 по 22 апреля специалисты, которые отправились в медицинский десант, осмотрели 6 669 человек в 236 населенных пунктах. На выезде работает 150 медицинских работников. Благодаря этому в селах региона первый этап диспансеризации прошли более четырех тысяч забайкальцев, профилактический осмотр – почти две тысячи жителей края, более 4,5 тысячи забайкальцев прошли флюорографию», — пояснила вице-премьер правительства Забайкалья Инна Щеглова.

Медицинский десант сделал забайкальцам более 1,5 тысячи тестов на наличие коронавирусной инфекции, вакцинировал от COVID-19 более двух тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась: на 25 апреля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 898 (+37 за минувшие сутки).

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