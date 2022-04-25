Москва, , 10:48 — REGNUM В настоящее время РФ находится в состоянии полномасштабной информационной войны, которую против России развязали западные страны. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, выступая на XI форуме безопасного интернета.

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«Сегодня мы находимся в состоянии полномасштабной информационной войны, которую развязали западные страны против наших граждан и нашей экономики, — сказал Субботин. — Нам противостоят крупнейшие IT-гиганты. С момента проведения специальной военной операции крупные информационные площадки стали использоваться для вбросов недостоверной и лживой информации. Причем в таких масштабах, с которыми мы не сталкивались никогда. От запуска сетей ботов, до использования рекламных технологий. Это была заранее спланированная информационная кампания. Запросы РФ об удалении опасного контента – игнорировались».

По его словам, крупные западные информационные площадки потворствуют распространению лживой информации о специальной операции на Украине.

«В ответ на это нами принимаются меры направленные на защиту наших граждан в информационном пространстве. Уже заблокировано более 85 тыс. подобных материалов, — сказал Субботин. — Использовались и рекомендательные алгоритмы. При этом блокировалась пророссийская точка зрения. Мы наблюдаем картину, когда американская площадка продвигает недостоверную информацию, и дискриминирует российские СМИ. Видимо это западные страны называют свободой слова. Против нашей страны идет война на всех фронтах. В то же время мы видим существенный рост российских интернет-площадок. У РФ есть собственные сервисы, которые являются конкурентами ведущих западных ресурсов».