Тобольск, Тюменская область, 25 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели работника «ЗапСибНефтехима» во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Пресс-служба СКР по Тюменской области На месте аварии

По версии следствия, днём 24 апреля во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз произошло возгорание фильтра компрессора этилена. В результате погиб один 33-летний работник, второй 37-летний сотрудник с множественными телесными повреждениями и ожогами доставлен в клиническую больницу Тобольска.

По факту гибели работника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

На предприятии проводятся следственные действия в ходе которых будет дана оценка безопасности проведения работ.