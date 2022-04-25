Москва, 25 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Девятнадцать ударов по украинским военным силам нанесли российские ракетные войска минувшей ночью. Уничтожены четыре пункта управления и три склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 25 апреля журналистам.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он отметил, что за ночь российские военные поразили 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожили свыше 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

«Ракетными войсками в течение ночи нанесены 19 ударов. Уничтожены: четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов», — заявил Конашенков.

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