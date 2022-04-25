Джакарта, 25 апреля 2022, 10:47 — REGNUM Глава центра экономических и правовых исследований (CELIOS) Бхима Юдхистира Адхинегара оценил решение президента Индонезии запретить экспорт сырья для растительного и пальмового масла, сообщает CNN Indonesia.

Пальмовое масло
Пальмовое масло
Lola.vn

По словам эксперта, запрет на экспорт не решит существующую проблему. Бхима Юдхистира Адхинегара заявил, что это решение напоминает повторение ошибки правительства, которое в январе остановило экспорт угля.

Эксперт добавил, что политика президента Индонезии пойдет на пользу другим странам, которые также являются производителями пальмового масла, например, Малайзии.

Более того, Индонезия из-за запрета на экспорт масла может потерять за месяц $3 млрд.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо ввел запрет на экспорт растительного и пальмового масла. Запрет вступит в силу 28 апреля, и направлен на увеличение предложения на растительное масло и снижение его цены.

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