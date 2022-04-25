Джакарта, 25 апреля 2022, 10:47 — REGNUM Глава центра экономических и правовых исследований (CELIOS) Бхима Юдхистира Адхинегара оценил решение президента Индонезии запретить экспорт сырья для растительного и пальмового масла, сообщает CNN Indonesia.
По словам эксперта, запрет на экспорт не решит существующую проблему. Бхима Юдхистира Адхинегара заявил, что это решение напоминает повторение ошибки правительства, которое в январе остановило экспорт угля.
Эксперт добавил, что политика президента Индонезии пойдет на пользу другим странам, которые также являются производителями пальмового масла, например, Малайзии.
Более того, Индонезия из-за запрета на экспорт масла может потерять за месяц $3 млрд.
Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо ввел запрет на экспорт растительного и пальмового масла. Запрет вступит в силу 28 апреля, и направлен на увеличение предложения на растительное масло и снижение его цены.
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