Владивосток, , 10:51 — REGNUM Рыбаки Приморья выловили более 70 тыс. тонн сельди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Выловленная сельдь rohrspatz

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Отмечается, что в 2022 году 13 предприятий планируют добыть около 92 тыс. тонн сельди в Северо-Охотоморской подзоне.

«На 15 апреля вылов сельди составил 70,5 тыс. тонн, что на 32 тыс. тонн больше уровня 2021 года. Квоты рыбохозяйственные предприятия края освоили на 70%», — пояснили специалисты.

В 2021 году рыбаки добыли более 800 тыс. тонн минтая, сельди, другой рыбы и морепродуктов. В этом году объём экспорта из Приморья должен составить почти 1,8 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбоперерабатывающие предприятия Приморья в условиях санкций могут модернизировать производство с помощью господдержки.