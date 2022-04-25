Калуга, 25 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В перечень системообразующих организаций российской экономики входят 30 организаций Калужской области. Этот статус дает возможность получать меры поддержки в виде льготного кредитования (ставка 11%). Четыре региональные компании подали заявки на данную меру поддержки в общей сумме на 6,8 млрд рублей. Отдельные кредитные программы работают для малого бизнеса. В банки региона от компаний поступило 382 заявки на сумму 5,4 млрд рублей. Уже одобрено 50 заявок на сумму 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания правительства Калужской области 25 апреля.

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Сейчас в регионе активно ищут новых партеров. В Калужской области создан портал Импортозамещение40, который наполняется информацией о товарах, услугах региональных производителей, а также пополняется производителями других регионов. На сегодня на портале размещена информация о 456 компаниях. Разработан план первоочередных мер поддержки. В него входит 52 мероприятия на сумму, превышающую миллиард рублей. Губернатор Владислав Шапша акцентировал внимание участников заседания на том, что уже два месяца идет работа в режиме жестких внешних ограничений.

«Решения, которые приняты правительством Российской Федерации и правительством Калужской области, позволяют нам нивелировать последствия, возникающие от введения внешних санкций. Работы много. Мы регулярно встречаемся с бизнесом, принимаем общие и частные решения по компаниям. Эту работу надо продолжить, люди нуждаются в поддержке. Это наша стратегическая задача в текущей ситуации», — отметил Владислав Шапша.

По данным статистики, уровень заработной платы за первый квартал 2022 года составляет 47 тыс. 800 рублей, темп роста к аналогичному периоду 2021 года – 107,3%. Индекс потребительских цен за первый квартал по региону сложился в размере 112,9%. По оперативной оценке, объем отгруженной промышленной продукции составил порядка 280 млрд рублей, индекс промышленного производства – 109% к соответствующему периоду 2021 года. Положительная динамика наметилась в производстве машин и оборудования (более 200%), готовых металлических изделий (130%), лекарственных средств (130%), бумажных изделий (110%), электрического оборудования (110%), неметаллической минеральной продукции (110%).