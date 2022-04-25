Канберра, , 10:49 — REGNUM На прошлой неделе Китай и Соломоновы острова заключили пакт по безопасности, который позволяет азиатской сверхдержаве разместить свой военный флот в 2000 километрах от береговой линии Австралии. 25 апреля министр обороны Австралии Питер Даттон дал интервью телеканалу Nine News, в котором открыто заявил, что военное столкновение становится все более неизбежным.

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«Единственный способ сохранить мир — это готовиться к войне и стать сильной страной … Такова реальность. Не надо бежать от этого, становиться на колени или быть слабым», — сказал министр.

Соломоновы острова всячески пытаются преуменьшить значение пакта с Китаем и утверждают, что он не приведет к тому, что Китай создаст свою военную базу, но многие соседние страны и западные страны по-прежнему обеспокоены.

«Мы полны решимости обеспечить мир в нашей стране», — заявил Даттон, добавив, что выделения средств для укрепления обороноспособности Австралии продолжаться.