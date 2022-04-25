25 апреля 2022 | Время чтения 10 мин

Сергей Артёменко, , 13:51 — REGNUM Казалось бы, тема «молдавского нейтралитета» давно уже исчерпана по причине отсутствия такового, и это было уже неоднократно проанализировано в публикациях ИА REGNUM. Мы уже разбирали этот псевдонейтралитет и могли убедиться в том, что это явление встречается лишь изредка в заявлениях молдавских политиков, причем день ото дня всё реже. Заявлениям о нейтралитете на смену приходят реальные дела: присоединение к антироссийским санкциям, включая банковский сектор, голосования в международных организациях и т.п.

Куда держит курс корабль дураков. Хендрик Герритц Пот. 1640

На днях в Молдавии отменили итоги тендера, согласно которому одну из крупнейших молдавских электростанций, ТЭЦ-2, должны были отремонтировать международный концерн Horus и российские «Силовые машины». Несмотря на более выгодные предложения со стороны именно этих участников тендера и острую потребность в ремонте ТЭЦ, молдавские власти приняли «политическое решение» в связи с санкциями в отношении «Силовых машин», связанных, по мнению Кишинева, с «подсанкционным» российским бизнесменом, и отменили результаты тендера, хотя на долю силовых машин приходится только 12,7% от общей суммы контракта, а в стоп-листе компаний Всемирного банка, финансирующего ремонт, «Силовые машины» не значатся.

Но это — лишь один из примеров, которые говорят о том, что Молдавия уверенно движется к выбранной её руководством цели — попаданию в перечень недружественных Российской Федерации государств. По-видимому, в Кишиневе решили, не без воздействия «старших товарищей» по антироссийским действиям, что залогом «европейского будущего» могут быть только самые жесткие шаги, направленные против России, желательно превосходящие большинство «аналогов».

Достаточно много было сказано о решении властей Молдавии запретить георгиевскую ленту, причем эти законодательные новшества вступили в силу сразу после опубликования, а не в обычном порядке, т. е. спустя три месяца после обнародования. Читайте также: Ранее мы говорили, что особого смысла разбираться в причинах глумления молдавского руководства над памятью павших и над Победой, оправдания безусловного, тотального зла, нет, но мы недооценили глубину падения и деградации молдавского политического режима, который последовательно идет к региональной конфронтации.

В молдавском парламенте Parlamentul Republicii Moldova

Молдавские власти так спешили оказаться в числе адептов подсудимых на Нюрнбергском процессе, что запрет одного из символов Победы над нацизмом был официально опубликован и соответственно вступил в силу в день рождения Гитлера. Надо полагать, что его идейные наследники в кишиневских властных коридорах заведомо знали, на что шли — и даже «обогнали» в усилиях по реабилитации нацизма прибалтийские республики, которые не рискнули запрещать георгиевскую ленту в день рождения бесноватого фюрера, а выждали еще пару дней.

Попытки обосновать принятые решения со стороны молдавских властей выглядели не просто неуклюжими, а весьма агрессивными. Кто-то говорил о «синонимичности» нынешней российской специальной военной операции (СВО) на Украине и Второй мировой войны в контексте того, что георгиевская лента якобы символизирует «российскую агрессию». Кто-то заявлял, что георгиевская лента в принципе является «символом агрессии».

Дальше всех пошла президент Молдавии М. Санду, которая заявила, что эту ленту «пора выбросить на свалку истории, рядом с другими варварскими символами разрушения и смерти». Причем г-жа Санду сделала это очень своеобразно, подленько: в «мотивационной» речи, объясняя запрет, она частично говорила на русском, частично на румынском. В русскоязычной части речи она говорила о том, что никто не будет запрещать праздновать День Победы и что победа во Второй мировой является, дескать, частью истории цивилизованного мира (штрафы за использование ленты, по версии Санду и её «команды», должны стимулировать «миролюбие» и чествование победителей в молдавском обществе). А вот в румыноязычной речи прозвучали слова о «свалке истории». Видимо, г-жа Санду всерьез рассчитывала, что никто не сможет перевести на русский её шовинистические и реваншистские высказывания — тем более что это не является для неё новым: в своё время она уже предпринимала попытку оправдать румынского диктатора и нацистского преступника маршала Антонеску, назвав его «исторической фигурой», о которой «можно сказать и плохое, и хорошее». Потом она пыталась оправдаться, но теперь, судя по всему, взяла свои нелепые оправдания назад.

Оправдание нацизма, возведенное в ранг государственной политики Молдавии, предсказуемо получило серьезный общественно-политический резонанс. Жестко выступил официальный Тирасполь (президент Приднестровья заявил, что высказывания Санду вызывают «неприятие, граничащее с отвращением»), в целом негативно отреагировали в гагаузской автономии. Справедливо резко отреагировали и в Российской Федерации: с комментарием выступило посольство России в Молдавии, хлестко высказалась официальный представитель МИД России М. Захарова, напомнившая, что те, кто отправляет «на свалку истории» символ, «за которые люди отдавали жизни, чтобы другие жили», сами «отправятся на «свалку истории рядом с варварскими символами». Схожим образом, обрисовав перспективы попадания в «мусорное ведро истории» для «врагов георгиевской ленты», высказался член Совета Федерации А. Пушков, напомнив о трудностях с предстоящей оплатой газа у Молдавии.

Газопровод Government.ru

Высказывания российских дипломатов и политиков произвели эффект, сопоставимый с реакцией чрезмерно осмелевшего вурдалака при виде осинового кола или злой волшебницы Бастинды из сказки «Волшебник изумрудного города», когда на неё вылили ведро холодной воды. Вылезшие из сумрака вурдалаки во главе со своей предводительницей злобно зашипели, хотя, к сожалению, в отличие от литературного прототипа пока не растворились в небытии.

Посла России вызвали в МИД Молдавии и выразили протест — мол, фанатку Антонеску и любительницу делать фюреру подарки ко дню рождения сильно обидели, вмешавшись во внутриполитический процесс по реабилитации нацизма и стиранию исторической памяти. Один из мелких, но говорливых вурдалаков начал рассуждать на тему, кто больше политик — он или Пушков, потому как в России, дескать, нет политической конкуренции, значит, нет и политиков. Видимо, некая «политическая конкуренция» является оправданием для того, чтобы уничтожать память поколений о Победе, поощрять неонацизм и всячески стараться попасть в одну компанию не с победителями, а с побежденными. Да и тезис о «политической конкуренции» в Молдавии, где основным принципом формирования правящего политического класса является кумовство, родственные и многочисленные «околосемейные» связи, выглядит, мягко говоря, мало убедительным.

К местечковым вурдалакам присоединились и более серьезные представители нечистой силы. Так, глава МИД Молдавии не нашел ничего более актуального и своевременного, как обсудить вопрос о запрете георгиевской ленты с министром иностранных дел Украины Кулебой. Последний, естественно, не преминул поддержать быстро прогрессирующих наследников нацизма, поприветствовав запрет Молдавии на георгиевскую ленту. Даже не стоит снова обращаться к теме «нейтралитета»: по одному и тому же поводу российскому послу заявляют протест, а от украинского министра с благодарностью выслушивают снисходительные «приветствия».

Параллельно политические вурдалаки в Молдавии устраивают охоту на немногих инакомыслящих, рискующих отстаивать собственные взгляды, в том числе в отношении георгиевской ленты. Заблокировав ряд российских СМИ и интернет-ресурсов, молдавские власти идут дальше и пытаются ограничить право оппозиции выступать с комментариями в российских СМИ, используя для этих целей прокурорские проверки (тем более что власти Молдавии заблаговременно устроили «переворот» в прокуратуре, сменив нелояльное, но легитимное руководство Генпрокуратуры на послушный и подконтрольный «инструментарий»). К примеру, стоило одному из молдавских парламентариев в программе «Соловьев. LIVE» раскритиковать решение по георгиевской ленте, как на это сразу же отреагировала Генпрокуратура РМ, посчитав эту критику «действиями, направленными на разжигание национальной … вражды, дифференциации или розни». Разумеется, что ни о чем подобном в отношении тех, кто возрождает нацизм в Молдавии, предает ветеранов, как и тех, кто призывает к ликвидации молдавской государственности путем присоединения к Румынии, со стороны прокуратуры или других силовых структур речи не идет.

В оккупированном Кишинёве. 1942

Помимо «возврата к истокам» поклонники «исторической масштабности» Антонеску собрались заниматься не только идеологией, но и экономикой. В Кишиневе всерьез собрались устроить «экономическую войнушку» с Россией, рассчитывая или на занятость Москвы и её неготовность отвлекаться на кишиневских провокаторов, или на антироссийский альянс западных стран, способных «прикрыть» вурдалаков от света. Речь идет о поставках газа, перспективы которых с 1 мая всё больше теряют свои очертания.

Напомним, что к 1 мая молдавская сторона должна была провести аудит задолженности за поставки Газпромом газа в Молдавиию. Однако практических шагов в Кишиневе для этого фактически не предприняли, несмотря на несколько пустых заявлений, и теперь всерьез рассчитывают на очередную отсрочку и продолжение поставок, хотя у Москвы есть полное право прекратить поставки на основании контракта.

Плотное общение молдавских политиков и чиновников с украинскими «наставниками» не прошло даром: теперь Кишинев пытается «прикрыться» приднестровцами, полагая, что Москва не остановит поставки и не оставит Тирасполь без газа. Как будет реагировать российская сторона на такой откровенный шантаж, пока неясно, хотя красноречивое молчание Москвы заставляет молдавское руководство регулярно заявлять о необходимости обеспечить «энергобезопасность», причем эта миссия перекладывается Кишиневом на западные страны, которые опять-таки должны обеспечить Молдавию газом или же компенсировать дополнительные затраты на поставки из «альтернативных источников», то есть того же российского газа, но от европейских спекулянтов со спотовых рынков.

Стоит отметить, что многие из этих антироссийских выпадов и заявлений обусловлены одним простым фактом: Кишинев перестал опасаться денацификации, которая крайне необходима всей политической системе Молдавии, но которая зависима от динамики российской СВО на Украине.

И в этом плане высказывания российского генерал-майора Р. Миннекаева о целях второго этапа СВО, в числе которых был назван «коридор в Приднестровье», где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», оказались как нельзя кстати для воздействия на затуманенное сознание кишиневских вурдалаков, полагавших, что они уже вне досягаемости для солнечного света, осиновых кольев и прочих средств обеспечения реального нейтралитета. Судя по реакции на всех уровнях, включая очередной вызов российского посла в министерство иностранных дел Молдавии и целую серию комментариев разного рода «политиков» и «общественников» в Кишиневе, перспективы столь необходимой денацификации весьма встревожили молдавский политический актив, а также его покровителей за рубежом.

Посольство России в Кишиневе Justin Forest

Вряд ли сейчас будет правильным рассуждать о реальных перспективах и задачах этапов СВО, тем более что уполномоченные российские должностные лица предпочли не развивать данную тему. Заметим лишь, что реальное достижение заявленных целей СВО вряд ли возможно без полномасштабного контроля над логистическими каналами, среди которых морские порты занимают одну из ключевых позиций. В то же время разного рода «коридоры» и «входы» вовсе не обязательно прокладывать по самым предсказуемым направлениям, которые, без сомнения, просчитываются всеми вовлеченными субъектами.

Как бы там ни было, заявление генерала Миннекаева стало очень своевременным и весьма полезным событием, заставившим Кишинев и его кураторов и «старших товарищей» не просто шипеть, а — хотелось бы надеяться — задуматься относительно перспектив предстоящей денацификации Молдавии. Придет время, и молдавские власти обязательно рассчитаются по тем счетам и квитанциям, которые будут выписаны в качестве штрафов за ношение георгиевских лент 9 Мая и в другие дни: нет сомнений, что в стране найдутся люди, которые не побоятся остаться собой, не предадут память павших и Победу над фашизмом.

Только расчет будет совсем по другим тарифам.

Уже сейчас можно начинать знакомиться с этими тарифами. Они давно опубликованы. В сборниках материалов Нюрнбергского процесса.